Три вратаря: как дела у наших игроков в НХЛ

Первые две недели 2024 года стали довольно успешными для российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Артемий Панарин побил клубный рекорд «Рейнджерс», Никита Кучеров достиг отметки в 800 очков, а сразу пять наших хоккеистов были выбраны для участия в Матче звезд НХЛ. Правда, не обошлось и без неприятных новостей: капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму и уже пропустил два матча своей команды. А Валерия Ничушкина включили в программу помощи игрокам — он выбыл на неопределенный срок.

Панарин — герой «Рейнджерс»

Открыв счет в матче против «Вашингтона» (2:1), Артемий Панарин набрал 400-е очко в форме «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард стал 19-м игроком, которому удалось добраться до этой отметки. Причем путь до юбилейной цифры оказался у него самым коротким в истории — всего 310 встреч. Панарин отобрал клубный рекорд у великого Марка Мессье, которому потребовалось 322 матча, а защитник Брайан Лич преодолел 400-очковую дистанцию за 380 встреч.

Панарин перебрался в Нью-Йорк летом 2019 года. За последующие четыре с половиной сезона только три хоккеиста во всей лиге набрали больше очков. Результативнее Артемия означенный отрезок провели звезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Кстати, другие россияне в топ-10 не входят: пропустивший сезон Никита Кучеров занимает 12-е место, Александр Овечкин — 27-й, Павел Бучневич — 42-й, Кирилл Капризов — 43-й, Евгений Малкин — 47-й.

Кучеров выбил 800

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче против «Анахайма» (5:1) и стал десятым российским игроком, которому покорился рубеж в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения юбилейной отметки форварду «Тампы-Бэй» понадобилось 687 матчей. Кучеров идет по третьему графику среди россиян.

Александр Овечкин набрал 800-й балл в 658-й встрече, а Евгений Малкин — в 680-й. В ближайшее время Никита подвинет в бомбардирском рейтинге Сергея Гончара, а к концу сезона может подобраться и к Вячеславу Козлову.

Кучеров занимает четвертое место по набранным очкам в истории «Тампы». Результативнее Никиты выступали только его многолетний партнер по атаке Стивен Стэмкос и герои чемпионского сезона-2003/04 Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. Любопытно, что в топ-6 «молний» находятся четыре действующих игрока команды — Стэмкос, Кучеров, Виктор Хедман (5-е место) и Брэйден Пойнт (6-е).

Георгиев — победоносец

С 1 по 3 февраля большинство игроков НХЛ уйдут на каникулы, а лучшие хоккеисты соберутся в Торонто на Матче звезд лиги. Сразу пять российских игроков поучаствуют в мероприятии. Игоря Шестеркина, Никиту Кучерова и Кирилла Капризова выбрала сама лига, а Сергея Бобровского и Александра Георгиева — болельщики. Вот только в каких командах они сыграют, будет известно лишь после драфта, когда капитаны четырех дивизионов определят составы вместе со знаменитостями.

Любопытная ситуация сложилась среди выбранных голкиперов. Наши вратари не феерили в первой половине регулярки. Уже появляются рейтинги претендентов на «Везина Трофи» — и в них мы не видим ни Шестеркина, ни Сорокина, ни Василевского. Что, впрочем, поддается объяснению. Они в силу разных причин играют неровно и уступают конкурентам за приз. Зато на Матч звезд приглашены сразу три российских голкипера — Шестеркин, Бобровский и Георгиев.

Игоря выбрали представители лиги на первом этапе голосования. Кандидатура россиянина, на первый взгляд, вызвала противоречия. Все-таки Артемий Панарин гонится за Кучеровым в списке бомбардиров и считается фронтменом «Рейнджерс». Однако форвард заранее заявил, что пропустил бы Олл-стар по уважительной причине. Они с супругой Алисой ждут пополнения — звездный уикенд Артемий хочет посвятить семье.

Бобровского и Георгиева добрали болельщики на втором этапе. Вратарей выбрали заслуженно. Сергей выдал феноменальный прошлый плей-офф, когда добрался с «Флоридой» до финала Кубка Стэнли. И в этой регулярке воспитанник «Кузни» играет солидно, отражая в среднем более 91% бросков. Георгиев — самый побеждающий голкипер НХЛ. Александр забронировал место первого номера «Колорадо» и выиграл 24 матча из 36.

Что с Овечкиным и Ничушкиным

Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр всё равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.

С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед встречами против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши. Сколько еще пропустит Овечкин, пока неизвестно.

В еще более неприятную историю угодил один из лидеров «Колорадо» Валерий Ничушкин. Россиянин проводил блестящий сезон, набрав 42 (22+20) очка в 40 матчах, и шел с превышением своего лучшего графика результативности. Ничушкин на постоянной основе прописался в первом звене с Нэйтаном Маккинноном и Микко Рантаненом — пожалуй, лучшая тройка в современной НХЛ. Теперь шансы установить личный рекорд рухнули. Надежды «Колорадо» на титул пока нет. Никто не знает, сколько продлится отсутствие нападающего.

Программа помощи игрокам и их семьям в НХЛ существует с 1996 года. В нее попадают хоккеисты, имеющие серьезные сложности с алкоголем или наркотиками либо столкнувшиеся с психическими проблемами. Всё это время они продолжают получать зарплату и к своим обязанностям возвращаются только после полного излечения.