Подъем «переворотам»: МВД усилит ответственность за сокрытие номеров

Министерство внутренних дел разработало поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за сокрытие регистрационных знаков на автомобилях. Водителям, оснастившим машины устройствами, позволяющими спрятать номера, будет грозить до полутора лет лишения прав. Эксперты считают, что за подобные нарушения следует вводить уголовную ответственность, но признают необходимость четкого разграничения между умышленным и случайным сокрытием номеров. Подробности — в материале «Известий».

«Невидимок» становится больше

Министерство внутренних дел подготовило поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение ответственности за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков (ГРЗ), с ГРЗ, установленными не на предусмотренных для них местах, а также за их видоизменение или сокрытие. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения касаются ст. 12.2 КоАП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно действующей редакции этой статьи, за номера, установленные не в штатных местах, а также в случае, если машина оснащена устройствами, позволяющими скрыть или видоизменить ГРЗ, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение прав на 1–3 месяца. Предложенные МВД РФ изменения предполагают введение более серьезных санкций.

Так, по тексту поправок «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств».

В МВД отмечают, что действующая редакция нормы кодекса была принята 16 лет назад. При этом рост числа таких проступков свидетельствует о «недостаточной эффективности действующей модели правового регулирования», подчеркивают в полиции.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

По данным ведомства, в 2018 году в нашей стране было зафиксировано 70,6 тыс. нарушений, связанных с неправильной установкой или сокрытием номеров (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). В 2019 году их количество выросло до 80,5 тыс., в 2020-м таких правонарушений стало больше еще примерно на 7 тыс. В 2021 году был установлен своеобразный рекорд: было зафиксировано более 110 тыс. этих нарушений, в 2022-м их количество немного снизилось (102,8 тыс.), а за 10 месяцев прошлого года автоинспекторы выявили почти 92 тыс. водителей, которые скрывали номера своих машин или устанавливали их на автомобиль в нестандартном месте.

Нажатием одной кнопки

— В условиях развития современных технических средств, с легкостью позволяющих нажатием одной кнопки в салоне автомобиля скрыть или видоизменить государственные регистрационные знаки, особенно актуальным становится противодействие противоправным деяниям, связанным с применением устройств, препятствующих идентификации ГРЗ. Законодательная инициатива обусловлена повышенной общественной опасностью таких правонарушений, поскольку такие деяния затрудняют либо полностью исключают возможности идентификации транспортного средства. Это препятствует выявлению нарушений ПДД средствами фотовидеофиксации, способствует несоблюдению ПДД. Как следствие, это повышает риск ДТП, — отметил начальник отдела нормативно-правового регулирования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Андрей Кузнецов.

Речь идет о так называемых рамках-перевертышах или рамках-откидушках, на которые крепятся автомобильные номера. Нажав на кнопку или дернув за тросик, водитель может откинуть передний или задний номер машины. Таким образом, камеры фотовидеофиксации не могут распознать регистрационный знак автомобиля. Такие приспособления можно найти на маркетплейсах и в интернет-магазинах за 5–10 тыс. рублей. Их установка позволяет безнаказанно нарушать ПДД, не опасаясь получить штраф с камеры. Как показывает практика, действующий размер штрафа (5 тыс. рублей) и даже лишение прав на три месяца не отпугивают автомобилистов, превышающих скорость, выезжающих на выделенные полосы, проезжающих на красный свет. Кроме того, применение «откидушек» и «перевертышей» позволяет им не платить за проезд по платным трассам (ЦКАД, М-12), где применяется система безбарьерного взимания платы «Свободный поток».

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Конфискация данных устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях. Указанные меры административной ответственности будут отвечать целям предупреждения совершения новых правонарушений и формирования законопослушного поведения у водителей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Листок и рамка

По мнению члена общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, необходимость в ужесточении ответственности за сокрытие регистрационных знаков назрела уже давно. Он подчеркивает, что при применении новых, более суровых санкций следует четко разграничивать, случайно или умышленно водитель скрыл номера.

— Со специальными рамками под номера вопросов нет: очевидно, что они появились на машине неслучайно. Но нередки случаи, когда знаки, к примеру, прикрыты листьями деревьев — осенью это очень частое явление. И тут необходимо быть очень аккуратными в применении новых санкций. Одно дело, если листок, условно говоря, приклеен к номеру клеем ПВА: понятно, что это сделано специально. И другое дело, если водитель просто не заметил прилипший листок, упавший с дерева. Полагаю, что в этом случае более жесткие меры к нему применяться не должны, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько также считает, что более жесткие санкции должны применяться только в том случае, если очевидно прослеживается умысел на уход от ответственности за нарушения ПДД, зафиксированные камерами.

До конфискации и уголовной статьи

Некоторые эксперты считают предложенные МВД меры слишком мягкими. По мнению главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, за оснащение машины рамками-«перевертышами» и другими подобными устройствами следует предусмотреть конфискацию самого автомобиля.

— Я не сторонник «затягивания гаек» в отношении автомобилистов. Однако в данном случае лишения прав, даже на полтора года, мне кажется недостаточно. Конфискация автомобиля в подобной ситуации вполне оправданна. Ведь скрытые номера — это не только уход от ответственности за нарушения ПДД. Такие устройства могут использоваться и для совершения преступлений, машины, которые ими оснащены, гораздо сложнее найти, в случае если водитель скрылся с места ДТП, в том числе со смертельным исходом, — отмечает Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы свести к минимуму использование подобных «приспособлений», за их установку, а также за производство и продажу следует ввести уголовную ответственность, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.