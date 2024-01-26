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Дорожные камеры в Москве проследят за доступом пассажиров к остановкам трамваев

Эксперт Кадаков: водителей, препятствующих пассажирам трамваев, накажут штрафами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что дорожные камеры в Москве будут отслеживать доступ пассажиров к трамвайным остановкам, а водителей, которые будут препятствовать им, будут штрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 25 января, специалист объяснил, что раньше водители были обязаны пропускать пешеходов к остановке маршрутного транспортного средства, если была необходимость для этого пересекать проезжую часть. С 1 марта появилась приписка о том, что если на трамвае или на другом маршрутном транспортном средстве горит надпись «Внимание, пассажир!», то водитель должен остановиться до этой надписи и до зоны, которая обозначена разметкой, отмечает телеканал «360».

Одна из первых таких камер появилась в Москве на улице Свободы, где часто фиксируются наезды на пешеходов. Камера будет отслеживать траекторию движения и скорость автомобиля, делая сразу несколько кадров. Автомобилистам придется ждать, пока на заднем стекле трамвая не погаснет информационное табло и пока трамвай не начнет движение, пишет RT. Только после этого можно ехать.

Для повышения безопасности пассажиров московская мэрия также обещает постепенно обустроить приподнятые платформы с «островками безопасности» и платформы венского типа.

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В конце декабря заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что власти рассчитывают запустить на линии беспилотные трамваи в течение ближайших двух лет. Он добавил, что беспилотные трамваи будут функционировать полностью в автономном формате. Однако поначалу они будут ходить с водителями для контроля, отмечает НСН.

С 1 декабря 2023 года в России начал действовать штраф в размере 500 рублей за несезонную резину на автомобиле. В течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

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