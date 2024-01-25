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В РФ отклонили законопроект о запрете частных камер видеофиксации

«Ъ»: ГД отклонила законопроект о запрете частных камер видеофиксации нарушений
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Госдума РФ отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству. Об этом 24 января сообщила газета «КоммерсантЪ».

Законопроект был внесен депутатами и сенаторами от ЛДПР в июле 2023 года. Им предлагались поправки к КоАП, согласно которым вынесение штрафов с дорожных камер возможно только при условии, если комплексы находятся в собственности субъектов федерации или федеральных властей. При этом правительство РФ должно было определить требования к к «функциональным свойствам» комплексов и порядок установки камер.

По словам авторов законопроекта, частники устанавливают камеры на участках, где водители часто незначительно превышают скорость (в том числе из-за неправильной организации движения), либо несоблюдение ПДД фиксируется с нарушением процедур. Так частники используют «различные методы для увеличения доходности», а ошибочные штрафы многим водителям проще оплатить, чем обжаловать.

«Сегодня камеры относятся к «элементам обустройства автодорог», они могут быть объектом концессионного соглашения, сказано в заключении комитета по госстроительству. Правительство в своем отзыве указало, что поправки «недостаточно обоснованы», а предложенный депутатами вариант не исключает использования камер «иными» физическими или юридическими лицами в случае аренды оборудования у госструктур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас во многих регионах РФ камеры установлены в рамках концессий с компаниями, которые получают долю от каждого оплаченного штрафа (Московская, Курганская области, Республика Алтай, Забайкальский край) или процент от общего «штрафного» дохода в бюджет (Рязанская область, Чечня, Ингушетия).

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18 января столичный дептранс сообщил, что камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение составляет 1,5 тыс. рублей. Первый такой комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы.

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