В РФ отклонили законопроект о запрете частных камер видеофиксации

Госдума РФ отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству. Об этом 24 января сообщила газета «КоммерсантЪ».

Законопроект был внесен депутатами и сенаторами от ЛДПР в июле 2023 года. Им предлагались поправки к КоАП, согласно которым вынесение штрафов с дорожных камер возможно только при условии, если комплексы находятся в собственности субъектов федерации или федеральных властей. При этом правительство РФ должно было определить требования к к «функциональным свойствам» комплексов и порядок установки камер.

По словам авторов законопроекта, частники устанавливают камеры на участках, где водители часто незначительно превышают скорость (в том числе из-за неправильной организации движения), либо несоблюдение ПДД фиксируется с нарушением процедур. Так частники используют «различные методы для увеличения доходности», а ошибочные штрафы многим водителям проще оплатить, чем обжаловать.

«Сегодня камеры относятся к «элементам обустройства автодорог», они могут быть объектом концессионного соглашения, сказано в заключении комитета по госстроительству. Правительство в своем отзыве указало, что поправки «недостаточно обоснованы», а предложенный депутатами вариант не исключает использования камер «иными» физическими или юридическими лицами в случае аренды оборудования у госструктур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас во многих регионах РФ камеры установлены в рамках концессий с компаниями, которые получают долю от каждого оплаченного штрафа (Московская, Курганская области, Республика Алтай, Забайкальский край) или процент от общего «штрафного» дохода в бюджет (Рязанская область, Чечня, Ингушетия).

18 января столичный дептранс сообщил, что камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение составляет 1,5 тыс. рублей. Первый такой комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы.