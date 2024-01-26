МВД предложило лишать водителей прав за скрывающие номера устройства

МВД разработало поправки в КоАП, предложив лишать водительских прав за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей. Об этом 26 января сообщается на сайте ведомства.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении.

За такое нарушение предлагается лишать прав на срок до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Также законопроектом вводится административная ответственность за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет. Сейчас проект федерального закона проходит процедуру общественного обсуждения.

15 января стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и принял решение о запрете продавать через сайты в интернете, в том числе на платформе Aliexpress, устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения.

Весной прошлого года специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» рассказали о рисках, которые возникают при движении на автомобиле со скрытыми номерами. Если госномера оказались скрыты под слоем грязи или снега в условиях непогоды, сотрудник ДПС, вероятно, ограничится предупреждением и просьбой очистить знак. Если же автомобилиста застанут с нечитаемыми номерами, когда на улице сухо и ясно, ему грозит штраф 500 рублей. В случае целенаправленного сокрытия регистрационного знака, то возможны штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на три месяца.