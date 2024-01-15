Суд запретил продавать в РФ устройства для скрытия номеров авто от камер
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и принял решение о запрете продавать через сайты в интернете, в том числе на платформе Aliexpress, устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом говорится в тексте судебных решений.
Согласно решению суда, которое приводит ТАСС 15 января, информация о таких устройствах на сайте Aliexpress признана «запрещенной к распространению». Отмечается, что ранее на платформе в свободном доступе были размещены предложения о приобретении. Соответствующие объявления уже удалили с площадки.
Кроме того, по данным агентства, прокурор Западного административного округа Москвы подал иск с требованием заблокировать объявления о продаже аналогичных устройств, которые опубликованы на сайте компании Tacticalbunker, специализирующейся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания. Суд также удовлетворил исковое заявление.
Ранее, в марте 2023 года, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» рассказали о рисках, которые возникают при движении на автомобиле со скрытыми номерами. Если госномера оказались скрыты под слоем грязи или снега в условиях непогоды, сотрудник ДПС, вероятно, ограничится предупреждением и просьбой очистить знак. Если же автомобилиста застанут с нечитаемыми номерами, когда на улице сухо и ясно, ему грозит штраф 500 рублей. В случае целенаправленного сокрытия регистрационного знака, то возможны штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на три месяца.