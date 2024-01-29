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В КНДР назвали захват нефтяных танкеров достойным наказанием для США

ЦТАК: США заслужили захват их нефтяных танкеров хуситами
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Фото: REUTERS/Daisuke Nimura
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Захват Ираном нефтяного танкера St Nikolas, с которого США ранее конфисковали 1 млн баррелей иранской нефти, является вполне закономерным ответом на «пиратские» действия Вашингтона. Об этом сообщается на сайте северокорейского агентства ЦТАК 29 января.

Как отметили в агентстве, попытка США отнять у Ирана нефть под предлогом «применения санкций» была предпринята неоднократно.

«В ноябре 2021 года США попытались захватить и захватить танкер, перевозивший экспорт иранской нефти в водах Омана, но это не удалось из-за иранских вооруженных сил <...>. В августе 2020 года США выхватили почти 1,12 млн баррелей нефти с иранского нефтяного танкера, идущего в Венесуэлу, <...> а в феврале следующего года вновь задержали танкер в водах Объединенных Арабских Эмиратов, утверждая, что он связан с Корпусом стражей исламской революции, украли около 2 млн баррелей иранской нефти и продал ее за 110 млн долларов», — указано на сайте.

В агентстве выразили уверенность в том, что США, которые проявляют «пиратство», получили достойное наказание за свои действия.

Также отмечается, что американское «пиратство» не ограничивается Ираном. В пример также приводится Сирия, куда США проникли «разбойническим способом» и теперь экспроприируют как нефть этой страны, так и ее сельскохозяйственную продукцию, в том числе хлопок и зерновые.

Как подчеркнули в ЦТАК, вполне естественно, что «подлые акты грабежа средь бела дня» со стороны США, которые «увеличили богатство других стран», должны быть привлечены к ответственности.

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Ранее, 11 января, в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили о захвате танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. В прошлом, как утверждается в греческих СМИ, танкер использовался для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти, после чего был «конфискован и оштрафован США».

26 января «Ансар Аллах» признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. По их данным, зафиксировано прямое попадание. Об ударе по судну в тот же день сообщил центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

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