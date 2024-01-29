Статус эскалации: хуситы наносят большой репутационный урон США

Обострение ситуации в Красном море между США и проиранским движением «Ансар Аллах» (хуситы) не только оказывает влияние на рост цен на товары, но и на саму репутацию Вашингтона как защитника международного судоходства и гегемона в регионе. Обращение Белого дома за помощью к Китаю свидетельствует о растерянности американской администрации, считают эксперты. Почему США терпят репутационные потери и не могут добиться поставленных военных целей — в материале «Известий».

Последствия напряжения в Красном море

С начала этого года западная коалиция во главе с США и Великобританией продолжает обмениваться ударами с проиранским движением «Ансар Аллах». 27 января Центральное американское командование (CENTCOM) вновь заявило о ликвидации ракеты на территории Йемена. «Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», –– говорится в сообщении.

Днем ранее йеменское движение нанесло удар по британскому танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе, об этом заявил представитель военного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа. Он также отметил, что подобные атаки продолжатся до тех пор, пока не прекратится война в секторе Газа.

В Центральном командовании США подтвердили, что противокорабельная ракета, выпущенная хуситами по нефтяному танкеру, достигла своей цели. Жертв среди экипажа не было.

С ноября прошлого года, когда хуситы начали свои атаки на израильские корабли в Красном море, было использовано свыше 200 БПЛА и 50 баллистических и крылатых ракет, заявил 25 января лидер «Ансар Аллах».

Ситуация бьет по мировым логистическим цепочкам: за период обострения как минимум 2,4 тыс. кораблей изменили свои маршруты, направившись в Европу через мыс Доброй Надежды в ЮАР, сообщает израильский портал Calcalist. Это привело к увеличению срока транспортировки товаров на 35–49 дней и, соответственно, росту их конечной стоимости из-за затрат компаний на топливо и страховые издержки.

Репутация США под угрозой

Несмотря на интенсивные удары западной коалиции во главе с США и Великобританией по подконтрольным хуситам территориям в Йемене, желаемых результатов это не принесло. Напротив, «Ансар Аллах» лишь повышает градус эскалации: если раньше проиранская группировка атаковала только израильские или направляющиеся в порты еврейского государства корабли, то теперь уже британские и американские морские суда попадают под прицел их ракет и беспилотников.

Тем самым американская администрация несет политические и репутационные потери, не достигая поставленных задач. 25 января газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что стоимость наращивания американских вооруженных сил на Ближнем Востоке с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября достигла $1,6 млрд. Однако Пентагон не в состоянии покрыть эти расходы из-за проблем законодателей с утверждением годового бюджета оборонного ведомства. При этом из-за незапланированных расходов армия вынуждена погасить свои затраты.

К тому же непредвиденные траты попали в поле зрения конгресса, когда обсуждение запроса президента США Джо Байдена на выделение дополнительных средств Украине и Израилю в сумме более $100 млрд привело к серьезным разногласиям между демократами и республиканцами. Подобное увеличение военных расходов в регионе служит свидетельством затруднительного положения Вашингтона в стремительно разрастающемся конфликте на Ближнем Востоке, пишет Politico.

Администрация американского президента возлагала большие надежды на решение вопроса с Йеменом и мирное урегулирование на Ближнем Востоке, но из-за обострения с хуситами США попали в ловушку, а поле для маневра существенно сузилось, сказал «Известиям» востоковед Роланд Биджамов.

— Хуситы будут играть роль раздражающего фактора на фоне фактически начавшейся предвыборной гонки в США, и провал стратегии демократов против Йемена дорого им обойдется. Нынешняя администрация занимается паллиативным лечением: исправляет только симптомы проблемы. Чтобы снизить напряжение в этом регионе, необходимо решить вопросы с войной в секторе Газа, где Белый дом не просто бессилен, а надеется пройти между Сциллой и Харибдой, — полагает он.

Защитить судоходство в Красном море Белому дому пока не удалось. Напротив, фактическая милитаризация региона привела к тому, что 12–15% мировой торговли, которая проходит через эти воды, оказалась под угрозой.

Так, 24 января крупная датская компания по перевозке грузов Maersk Line заявила, что возле двух кораблей ее американского филиала прогремели взрывы. Это произошло после того, как сопровождающие их ВМС США отразили атаку хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе. В Maersk Line сообщили, что корабли, перевозившие американское оружие, вернулись в Аденский залив. Во время атаки никто не пострадал.

США умоляют Китай

В Вашингтоне даже решили прибегнуть к помощи Пекина в вопросе урегулирования ситуации в регионе Красного моря, пишет Financial Times. Стоит полагать, что администрация Белого дома окончательно убедилась: агрессия в отношении хуситов продемонстрировала свою безрезультатность. Для предотвращения масштабирования конфликта на Ближнем Востоке стоит обратиться к мягкой силе Китая.

24 января британская газета со ссылкой на источники сообщила, что администрация Джо Байдена обратилась к Пекину с просьбой призвать Иран оказать давление на своих прокси в лице хуситов, чтобы те прекратили атаки. На протяжении последних месяцев американские чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, не раз поднимали эту тему со своими китайскими коллегами, но не получили внятного ответа.

Источники Reuters подтвердили 27 января, что Пекин попросил иранскую сторону оказать соответствующее влияние, предупредив о недопустимости любой атаки на свои корабли. В МИД КНР же ограничились заявлением, в котором отметили важность Красного моря как международного транспортного коридора, и призвали к деэскалации в регионе.

«Китай считается искренним другом стран Ближнего Востока и нацелен на укрепление региональной безопасности и стабильности, а также на достижение общего развития и процветания», — прокомментировали в МИД КНР 26 января слухи о давлении на Иран.

— США находятся в тупике: просьба, адресованная Китаю, повлиять на хуситов через Тегеран говорит о растерянности американской администрации. В Вашингтоне привыкли, что они контролируют всё. Но тут маленький народ, которому нечего терять, не повинуется их диктату. Американцы просто поставлены в тупик, –– заявил «Известиям» журналист-международник Аббас Джума.

Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти рассказал в беседе с «Известиями», что российским и китайским кораблям ничего не угрожает со стороны Йемена.