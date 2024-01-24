Втянут-затянут: конфликт на Ближнем Востоке загнал ЕС в ловушку

Евросоюз с подачи США всё больше втягивается в конфликт с «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море, несмотря на заверения со стороны Йемена об отсутствии угрозы для кораблей стран ЕС, заявил «Известиям» член политбюро йеменского движения Али аль-Кухум. По его словам, западная коалиция под руководством Вашингтона и Лондона своими действиями превратила регион в милитаризованную зону. 22 января европейский блок достиг соглашения о начале миссии по защите судоходства от атак хуситов, которые, впрочем, до сих пор наносили удары лишь по израильским или каким-либо образом связанным с еврейским государством кораблям.

Новая коалиция

Страны ЕС начинают активно присоединяться к миссии европейского блока по защите судоходства в Красном море. 22 января главы МИД Словакии и Португалии заявили об участии их государств в новом альянсе, как предполагается, для предотвращения угроз со стороны «Ансар Аллах». Ранее о своем участии уже сообщили Германия и Италия. Но в Йемене считают, что политическая и военная активность стран Старого Света в регионе началась в результате давления США, нацеленных втянуть дополнительные страны в конфликт. Об этом рассказал «Известиям» член политбюро йеменского движения Али аль-Кухум.

— Мы призывали и советовали странам ЕС не верить в блеф Вашингтона и не ввязываться в этот конфликт, в котором у них нет никакого интереса. США стараются надавить на них, чтобы привлечь к участию в агрессии против Йемена. Но им не стоит позволять себя обманывать. Никто не преграждает проход европейским судам в Красном море, — заявил он.

Истребитель «Тайфун» Королевских ВВС готовится к взлету. Самолеты «Тайфун» Королевских ВВС нанесли точечные удары по военным объектам хуситов в ответ на дальнейшие нападения на суда в Красном море Фото: UK MOD/Handout via REUTERS

При этом Али аль-Кухум отметил, что в «Ансар Аллах» будут продолжать свои военные действия в поддержку Палестины, народа сектора Газа и «его бравых бойцов сопротивления». «От нас не исходят никакие угрозы для международного судоходства, напротив — главную угрозу представляют США и Великобритания, которые милитаризировали Красное море и превратили его в зону боевых действий», — заключил он.

22 января глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о договоре глав МИД ЕС создать миссию по защите судов в Красном море. Новая коалиция будет сформирована к 19 февраля, сообщает Reuters.

Вслед за этим последовало заявление главы МИД Португалии Жуана Гомеша Карвинью об участии Лиссабона в миссии по защите торговых кораблей в Красном море. «Португалия поддержит эту миссию, она будет включать в себя компонент потенциала вмешательства для защиты кораблей, находящихся под угрозой, а с нашей стороны министерство обороны объявит о нашей готовности поддержать миссию», — сообщил он.

Сторонники движения хуситов митингуют после авиаударов США и Великобритании в Сане Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

По его словам, португальский флот не будет участвовать в этой операции. Но «какое-то участие с нашей стороны будет», пояснил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар также рассказал журналистам о роли своей страны в новом альянсе, несмотря на отсутствие флота. «Словакия будет на стороне международного права, мы не будем поддерживать какие-либо действия, которые были бы нарушением международного права, это значит нападение на какие-либо суверенные территории. [Имеется] заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15–20% мировой торговли и которые проходят этим путем», — отметил он.

Впрочем, флотом и военными базами в регионе обладают Германия и Италия — в Джибути, на противоположном берегу от Йемена. К примеру, там же базируется ВС США, Франции, Японии и Испании, а также Китая (единственная военная база КНР за границей). До сих пор европейские страны избегали атак по территориям хуситов.

Выход итальянского фрегата c базы в Джибути на эскортирование каравана гражданских судов в Аденском заливе Фото: flickr.com

Ранее, 13 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил об участии его страны в операции по защите торговых кораблей в Красном море из-за участившихся атак хуситов. «15% торговых судов проходят через Красное море. Италия в этом случае страдает больше всего. У нас есть один корабль в этом регионе, который уже обеспечивает охрану наших судов», — сообщил Крозетто.

Кроме того, в Берлине планируют войти в новый альянс западных стран, мотивируя это борьбой за свободную мировую торговлю. 14 января глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила о скором участии Германии в миссии ЕС по защите судоходства в регионе, которую должны утвердить министры европейского блока уже в этом месяце.

В целом, уже восемь стран ЕС участвуют в Европейской миссии наблюдения (AGENOR) в Ормузском проливе, через который, в частности, проходит транспортировка 20% нефти и такого же объема сжиженного газа.

США и Великобритания наносят очередной удар

В ночь на 23 января США и Великобритания нанесли мощные авиаудары по подконтрольным движению «Ансар Аллах» территориям в Йемене в ответ на атаку американского грузового судна Ocean Jazz 22 января.

«Наши ВМС нанесли удар по военному грузовому кораблю США в Аденском заливе при использовании подходящих для этих целей ракет. Йеменские вооруженные силы подчеркивают, что наш ответ на нападение США и Великобритании неизбежен — любая новая агрессия против нас не останется без наказания», — заявил представитель военного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа 23 января.

Один из торговых кораблей, атакованный йеменскими хуситами в Красном море Фото: AP Photo

Он также напомнил, что движение продолжит атаковать израильские или как-либо связанные с еврейским государством корабли. Несмотря на это, корабли и истребители США и Великобритании нанесли массированную бомбардировку по позициям хуситов. Кроме того, в число целей входили ракетные пусковые установки, системы ПВО, радиолокационные устройства и хранилища боеприпасов.

В свою очередь, Яхья Сариа сообщил о 18 ударах коалиции по Сане, Ходейде, Таизу и Бейде.

Военный потенциал хуситов

В целом, не стоит недооценивать йеменскую группировку с военной точки зрения. Вопреки расхожему мнению, хуситов не следует сравнивать с сомалийскими пиратами или малийскими бандформированиями.

Они поддерживают в состоянии летной годности 14 тактических истребителей МиГ-29СМТ, переданных правительству страны Москвой в начале 2000-х годов. С самолетами были также поставлены 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А.

Истребители МиГ-29СМТ ВВС Йемена взлетают с авиабазы Аль-Далайми Фото: commons.wikimedia.org

Помимо прочего, у хуситов есть ракетное оружие иранского производства. Квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars имеет дальность 300 км и может поражать крупные надводные цели боевой частью весом 650 кг. Противокорабельная Ghader способна поражать надводные цели на дальности 250 км. Кроме того, в распоряжении хуситов есть БПЛА Samad-1, Samad-2 и Samad-3 радиусом действия от 500 до 1,5 тыс. км.