Йеменские хуситы признали атаку на британский танкер

Хуситское движение «Ансар Аллах» признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. Об этом в пятницу, 26 января, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна для перевозки нефти Marlin Luanda, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами», — говорится в заявлении Сариа на его странице в соцсети X.

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание.

Ранее в этот день центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) 26 января сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.