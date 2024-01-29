Две девочки пострадали в ЛНР при обстреле жилого дома со стороны ВСУ

Две несовершеннолетние девочки получили ранения в Луганской Народной Республике (ЛНР) при обстреле жилого дома со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы республиканского Минздрава Наталии Пащенко 29 января.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ был поврежден жилой дом в Новодружеске (Лисичанск), пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся 5-го и 7-го классов», — написала она.

Пащенко рассказала, что одну из девочек оперируют в местной больнице, а вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу. Глава Минздрава отметила, что врачи прикладывают все возможные усилия, чтобы спасти детей.

Ранее, 28 января, в Донецке ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на семью с детьми. Об этом «Известиям» сообщили местные жители. Как уточняется, инцидент произошел в Кировском районе города, когда семья шла в магазин за продуктами. Женщина и дети остались живы, однако отцу в результате взрыва посекло ноги. При этом, по словам очевидца, мужчина из-за тяжести ранения может даже остаться без ног.

До этого, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

15 января ВСУ с дрона обстреляли медицинский автомобиль в Лисичанске. В результате атаки пострадал водитель машины. Пащенко подчеркнула, что такими ударами по медицинским автомобилям украинские боевики всё больше подтверждают, что они воюют с обычными гражданскими людьми, у которых нет в руках оружия.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.