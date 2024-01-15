ВСУ с дрона обстреляли медицинский автомобиль в Лисичанске

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковал медицинский автомобиль Центральной городской больницы Лисичанска, один человек ранен. Об этом сообщила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале 15 января.

«Сегодня приблизительно около 10:00–11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье – Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает», — написала Пащенко.

По словам главы минздрава, при обстреле также пострадал автомобиль. Он сильно поврежден и больше не может использоваться в работе.

Пащенко подчеркнула, что ВСУ продолжают свою агрессию против мирного населения. Такими ударами по медицинским автомобилям украинские боевики всё больше подтверждают, что они воюют с обычными гражданскими людьми, у которых нет в руках оружия.

Ранее, 14 января, ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке. О пострадавших не сообщалось. По данным главы города, тогда за сутки Украиной было совершено 35 обстрелов, в том числе по трем многоквартирным домам.

11 января пять человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в городе в связи с обстрелами начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждения получили 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.