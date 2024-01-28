В Донецке ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми

В Донецке солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника боеприпас на семью с детьми. Об этом 28 января «Известиям» сообщили местные жители.

«Двое детей, жена и он (отец. — Ред.). Они шли и попали под обстрел. Квадрокоптер скинул мину», — рассказал житель по имени Станислав.

Как уточняется, инцидент произошел в Кировском районе города, когда семья шла в магазин за продуктами. Женщина и дети остались живы, однако отцу в результате взрыва посекло ноги. При этом, по словам очевидца, мужчина из-за тяжести ранения может даже остаться без ног.

Ранее, 25 января, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Он уточнил, что в результате взрыва в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения мужчины 1964 и 1993 годов рождения.

В тот день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. В Донецке пострадал один мужчина 1951 года рождения.

До этого, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка, передает НСН. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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