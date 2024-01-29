Реклама
Прямой эфир
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

В Эстонии заявили о неготовности многих стран НАТО к конфликту с РФ

Генерал-майор Пальм: многие армии НАТО не готовы к конфликту с РФ
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армии многих стран НАТО не готовы к возможному гипотетическому конфликту с Россией. Такое мнение 29 января выразил командир сухопутной дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.

«Последние несколько лет дали ясно понять, что НАТО как военный альянс <...> не готово к проведению крупномасштабных операций. Иными словами, многие армии стран НАТО не готовы сражаться с Россией», — заявил он в комментарии газете The New York Times.

При этом он отметил, что вероятность конфликта с РФ представляет «единственную существенную угрозу» альянсу. В свою очередь, командир второй пехотной бригады Эстонии полковник Мати Тикерпуу считает, что Россия хочет «восстановить свою мощь». По его утверждению, многие эстонцы уверены, что конфликт с РФ является просто вопросом времени.

Дурные маневры: зачем НАТО репетирует войну с Россией
После неудач на Украине альянс перешел к запугиванию союзников прямым столкновением с РФ

Ранее в этот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО не способно вести крупномасштабные бои с Россией, поэтому альянс не вступит в прямое столкновение с Россией. По его словам, мощность военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ превышает аналогичные мощности стран Североатлантического альянса. Притом что полученный Российской армией боевой опыт делает ее самой сильной в мире.

До этого, 26 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО. Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

Ранее, 25 января, британская газета The Telegraph написала, что визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал граничащие с российским регионом страны Евросоюза (ЕС). Автор материала заявил, что рабочая поездка главы государства, который пролетал рядом с Эстонией, огибая берега Латвии и Литвы, якобы угрожала европейским государствам. Он отметил, что визит российского лидера состоялся на фоне растущих опасений европейцев, что анклав может стать очагом будущего конфликта НАТО с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января подчеркнул, что данная поездка не является месседжем для НАТО, речь идет о работе главы государства. Он отметил, что для обеспечения безопасности президента РФ принимались традиционные меры.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024