Армии многих стран НАТО не готовы к возможному гипотетическому конфликту с Россией. Такое мнение 29 января выразил командир сухопутной дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.

«Последние несколько лет дали ясно понять, что НАТО как военный альянс <...> не готово к проведению крупномасштабных операций. Иными словами, многие армии стран НАТО не готовы сражаться с Россией», — заявил он в комментарии газете The New York Times.

При этом он отметил, что вероятность конфликта с РФ представляет «единственную существенную угрозу» альянсу. В свою очередь, командир второй пехотной бригады Эстонии полковник Мати Тикерпуу считает, что Россия хочет «восстановить свою мощь». По его утверждению, многие эстонцы уверены, что конфликт с РФ является просто вопросом времени.

Ранее в этот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО не способно вести крупномасштабные бои с Россией, поэтому альянс не вступит в прямое столкновение с Россией. По его словам, мощность военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ превышает аналогичные мощности стран Североатлантического альянса. Притом что полученный Российской армией боевой опыт делает ее самой сильной в мире.

До этого, 26 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО. Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

Ранее, 25 января, британская газета The Telegraph написала, что визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал граничащие с российским регионом страны Евросоюза (ЕС). Автор материала заявил, что рабочая поездка главы государства, который пролетал рядом с Эстонией, огибая берега Латвии и Литвы, якобы угрожала европейским государствам. Он отметил, что визит российского лидера состоялся на фоне растущих опасений европейцев, что анклав может стать очагом будущего конфликта НАТО с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января подчеркнул, что данная поездка не является месседжем для НАТО, речь идет о работе главы государства. Он отметил, что для обеспечения безопасности президента РФ принимались традиционные меры.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.