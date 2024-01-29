НАТО не способно ввести крупномасштабные бои с Россией, поэтому альянс не вступит в прямое столкновение с Россией. Об этом 29 января заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask the Inspector.

«Мы видим сейчас, что это полностью несостоятельная организация. НАТО не может вести крупномасштабные наземные бои больше недели или двух», — сказал он.

По его словам, мощность военно-промышленного комплекса (ВПК) России превышает аналогичные мощности стран Североатлантического альянса. При этом Риттер отметил, что полученный Российской армией боевой опыт делает ее самой сильной в мире.

Ранее, 26 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на провокационный характер учений НАТО, которые пройдут вблизи российских границ и на территории от Норвегии до Румынии. В них будут участвовать около 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции, при этом решение о их проведении осознанно направлено на обострение ситуации и может привести к трагическим последствиям для Европы.

Также в тот день министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО. Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали 24 января. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будет задействовано около 90 тыс. военнослужащих.

18 января агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.