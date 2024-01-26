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Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус: я не вижу опасности нападения РФ на страны НАТО
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Фото: Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch
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На данный момент нет опасности «нападения» России на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild 26 января.

«На данный момент я не вижу опасности нападения России на территорию НАТО или на партнера НАТО. Но это лишь сейчас. Никто не знает, будет ли так продолжаться», — отметил он.

Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

«Нам необходим принцип сдерживания, мы знаем это со времен холодной войны. Тогда всё было более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня», — сказал Писториус.

Также он отметил, что в настоящее время Россия сосредоточена на проведении специальной военной операции на Украине. Писториус заявил, что на фоне предупреждений о возможном противостоянии с Россией собирается сделать Германию «готовой к войне».

«Мы выходим из 30-летнего мира, из 30 лет мирных дивидендов, от которых мы все выиграли. А теперь путь лежит в другую сторону. Мы должны значительно ускорить темп, чтобы подготовить себя к худшему сценарию», — подчеркнул он.

По словам министра, Германия отдала Украине много систем вооружения, которые предназначались для ФРГ.

«Но мы закупим их (системы вооружения. — Ред.) снова. Мы способны к обороне. Но, конечно, у нас не хватает много чего», — подытожил он.

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25 января, в День студента, президент РФ Владимир Путин приехал в Калининград для традиционной встречи с учащимися вузов. Поездка вызвала интерес за рубежом, так как область находится в окружении стран НАТО, а накануне визита президента Североатлантический альянс объявил о старте крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender, в которых примут участие около 90 тыс. человек из более 30 стран. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поездка российского лидера не является месседжем для НАТО, это работа главы государства.

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали 24 января. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

18 января агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабре 2023 года Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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