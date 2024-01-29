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Страховка разбившегося Falcon 10 не действовала над Афганистаном

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Фото: commons.wikimedia.org
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Страховка потерпевшего крушение в Афганистане частного самолета Falcon 10 не действовала над территорией этой страны. Это следует из страхового полиса, с которым 29 января ознакомились «Известия».

Компания — совладелец бизнес-джета — «Атлетик Групп» застраховала самолет в «Ингосстрахе» только на период с 19 по 25 января включительно, следует из документа. Кроме того, страховка действовала только при выполнении «корпоративных» рейсов на Falcon 10 в России, Узбекистане, Индии и Таиланде.

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Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. В результате крушения супруги погибли. МИД РФ ранее сообщал, что их тела доставят 29 января. Остальные члены экипажа вернулись в Россию 26 января. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности. В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик-групп» и частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у компании не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс. Позже следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова подтвердила, что у компании не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки.

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