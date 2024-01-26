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Выжившие после крушения Falcon 10 в Афганистане прибыли в Москву. Главное

Выживший при крушении Falcon 10 врач: Евсюкову обнаружили уже мертвой
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В московский аэропорт Внуково прибыл самолет с четырьмя гражданами РФ, выжившими после крушения в Афганистане самолета Falcon 10. Борт совершил посадку в 06:30. «Известия» рассказывают о переживших трагедию пассажирах.

Кто выжил на Falcon 10

Воздушное судно перестало выходить на связь 20 января. Пассажирский джет, выполнявший частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда, потерпел крушение в горах Афганистана. Борт следовал чартерным рейсом в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия).

На борту находились шесть человек. Выжили четверо — пилоты Дмитрий Беляков, а также Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.

Погибли пассажиры рейса — супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска. По словам сына женщины, самолет перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Находясь на отдыхе, россиянка заболела, и ей потребовалась транспортировка на Родину, а муж сопровождал ее во время перелета. Источник «Известий» рассказывал, что женщина находилась в тяжелом состоянии, у нее отказали почти все органы. Ее везли в Боткинскую больницу.

Как рассказал пилот Аркадий Грачев, самолету, совершавшему аварийную посадку, удалось приземлиться на пике горы. После этого выжившим пришлось долго выбираться по снегу, полтора суток они провели на морозе. Евсюкову после крушения нашли мертвой, уточнил Игорь Сывороткин.

При этом Грачев опроверг сообщения СМИ о якобы находившемся на борту миллионе долларов. Он уточнил, что в самолете находились только личные деньги пассажиров и пилотов.

Выжившие подавали сигналы бедствия с помощью аварийного маяка, пытались отправить SMS-сообщение. Однако, по словам летчика, самолет долго не искали, поскольку в последний раз его местоположение было зафиксировано в другой точке. После того, как пострадавших нашли, им пришлось порядка пяти часов добираться до ближайшей деревни.

Как рассказали россияне, местные жители чутко отреагировали на происшествие и приносили выжившим в больницу домашнюю еду.

После прибытия россиян в Москву одного из пострадавших сразу повезли в больницу, уточнили в пресс-службе Внуково.

Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Как отметили в министерстве транспорта Афганистана, изначально маршрут Falcon 10 и вовсе не пролегал над территорией страны. По неизвестной причине самолет отклонился от курса.

Борт является собственностью ООО «Атлетик-групп» и частного лица. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Ознакомившись с его данными, «Известия» выяснили, что у воздушного судна не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок, как и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. А у самих пилотов-частников не было разрешения выполнять коммерческий рейс.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Выжившие будут принимать участие в расследовании.

По данным источника «Известий», к авиакатастрофе могла привести техническая неисправность самолета.

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