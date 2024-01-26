Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана

Экипажу разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 удалось посадить его на пике горы, после чего им пришлось долго выбираться по снегу. Об этом 26 января рассказал «Известиям» пилот воздушного судна Аркадий Грачев после прибытия в Москву.

«В результате наших грамотных действий мы посадили самолет. Мы сели на пике горы. Были технические проблемы. Мы провели полтора суток на морозе, потом нас медики стали вытаскивать. Нас выводили с высоты 4000 м, по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне», — сказал он журналистам.

По его словам, экипаж с высоты заметил деревню и знал, что к ней можно пойти. Грачев отметил, что самолет долго не искали, потому что его засекли в другом месте.

«У нас даже аварийный маяк сработал, почему не запилинговали, непонятно. Мы поднялись на высокую гору, пробовали SMS отправить и посмотреть, где деревня», — добавил пилот.

Грачев рассказал, что афганцы чутко отреагировали на произошедшее и старались угодить, принося домашнюю еду в больницу. По его словам, в России экипаж будет участвовать в следственных мероприятиях и проходить дальнейшее лечение.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.