В СК заявили об отсутствии владеющей самолетом Falcon 10 компании лицензии на перелеты

У компания «Атлетик групп», которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки. Об этом в субботу, 27 января, рассказала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.

«Компания [«Атлетик групп»] лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала», — цитирует слова Трубниковой «РИА Новости».

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. В результате крушения супруги погибли. Их тела доставят 29 января, сообщили в МИД РФ. Остальные члены экипажа вернулись в Россию 26 января. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности. В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик-групп» и частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.