Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января

Тела погибших при крушении в горах Афганистана самолета Falcon 10 привезут в Россию в подельник, 29 января. Об этом «Известиям» сообщил руководитель оперативного отдела МИД РФ Алексей Фадеев.

По его словам, консульство оказывает содействие при оформлении документов.

«Эвакуацией тел занимается страховая компания. <...> Я знаю, что они должны прилететь в понедельник (29 января. — Ред.) отдельным рейсом», — сообщил Фадеев.

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию через Индию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы.

МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Остальные члены экипажа 26 января вернулись в Россию. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В свою очередь, отец пилота судна Аркадия Грачева по имени Юрий сообщил «Известиям» о госпитализации сына. По его словам, предположительно, после авиакатастрофы находившийся на борту пассажир Анатолий Евсюков какое-то время еще был жив. Однако его не смогли достать из-под обломков.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности. В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик-групп» и частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.