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В Минобороны РФ заявили о срыве попытки ВСУ улучшить позиции в двух районах

Минобороны: сорвана попытка ВСУ улучшить позиции под Угледаром и Старомайорским
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российские военнослужащие сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои позиции в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское, об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ 29 января.

По словам Гордеева, группировка войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Он заявил, что мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили атаку противника в районе Приютного, в итоге ВСУ понесли потери и отступили.

«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, а также сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Угледара и Старомайорского», — указано в сообщении.

По данным начальника пресс-центра, ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня «Град» на базе пикапа, две ББМ, два автомобиля, беспилотник и до 80 военнослужащих. Он отметил, что российские войска также отразили атаку 128-й бригады теробороны ВСУ в районе Приютного, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении за сутки. Отмечается, что украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, армия РФ с помощью артиллерии нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Клещеевки и Красного в Донецкой Народной Республике.

Тогда же стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого направления. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделились в Минобороны.

До этого, 26 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как артиллеристы российской группировки войск «Восток» активно оттесняют ВСУ на южнодонецком направлении в окрестностях села Новомихайловка. Военнослужащие 29-й армии группировки «Восток» рассказывают, что им нужно всего несколько минут, чтобы занять позицию, навести на цель и открыть огонь.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки армия России отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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