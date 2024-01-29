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Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
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Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» из Приморья захватили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке южнодонецкого направления. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделились в Минобороны в понедельник, 29 января.

Руководит приморскими штурмовиками легендарный командир с позывным Саваль. На счету его подразделения десятки взятых укрепленных опорных пунктов противника. Он рассказал, что в этот раз его бойцам нужно было преодолеть ползком 1,5 км, чтобы добраться до позиций ВСУ и остаться незамеченными.

«Командир нам дал боевую задачу захватить тот или иной опорник, который стоял перед нами. Прежде чем нам зайти, туда отработали наши артиллеристы. Зашли удачно. По данным разведки, примерно около 30 бойцов. Когда понимают, что идем мы, они боятся», — поделился военнослужащий штурмового отряда с позывным Опель.

Как отметили в Минобороны, ранее штурмовики подразделения Севаля в одном из боев, который продолжался пять дней, взяли опорник, заставив бросить оружие и сбежать около 200 украинских националистов.

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Ранее, 27 января, в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки отразили 13 атак ВСУ на четырех направлениях: на купянском было отражено пять атак, на краснолиманском — две атаки, на донецком — две атаки и на южнодонецком — четыре атаки противника. Кроме того, российские войска поразили в Черкасской области Украины зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ.

До этого, 26 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как артиллеристы российской группировки войск «Восток» активно оттесняют ВСУ на южнодонецком направлении в окрестностях села Новомихайловка. Военнослужащие 29-й армии группировки «Восток» рассказывают, что им нужно всего несколько минут, чтобы занять позицию, навести на цель и открыть огонь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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