Артиллеристы российской группировки войск «Восток» активно оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы военнослужащих ВС РФ в окрестностях села Новомихайловка неподалеку от освобожденной Марьинки показал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Экипаж самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» на полной скорости идет на огневую позицию. По словам военкора, сейчас для артиллеристов хорошая погода: идет дождь в придачу с ветром, а значит, небо чистое от дронов.

Военнослужащие 29-й армии группировки «Восток» рассказывают, что им нужно всего несколько минут, чтобы занять позицию, навести на цель и открыть огонь.

«По опорным пунктам, по легкобронированной технике, по живой силе противника. <…> Серии беглого огня — и машина уходит обратно в туман, чтобы не было воздействия противника. Потому что железо мы можем новое получить, а обученных людей — это время и, самое главное, человеческие жизни!» — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Сувар.

Экипаж «Гвоздики» делает финальный выстрел и спешно покидает позицию, доказывая на практике главные качества «самоходки» — мобильность и маневренность. А оттеснение противника на южнодонецком направлении тем временем продолжается.

Ранее, 21 января, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные пресекли пять попыток ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Кроме того, военнослужащие поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Константиновки.

Ранее, 19 января, Минобороны РФ сообщило, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и реактивные снаряды ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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