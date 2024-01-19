Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 19 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что расчеты зенитного ракетного соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство вблизи линии боевого соприкосновения. Для развертывания пусковой установки на огневой позиции и захвата цели экипажу необходимо не более двух минут. На счету зенитчиков группировки войск «Восток» сотни сбитых воздушных целей противника.

Расчет ЗРК «Тор-М2» под руководством командира боевой машины с позывным Хосе за последние две недели уничтожил несколько ударных и разведывательных дронов ВСУ, а также перехватил и ликвидировал в воздухе более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ольха», выпущенных украинскими боевиками по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам как по ударным, так и по разведывательным. Можем работать по снарядам РСЗО, таким как «Ольха», «Град». Отработали по четырем снарядам РСЗО, тем самым спасли много жизней», — сказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Хосе.

Как указали в Минобороны, в арсенал ЗРК «Тор-М2» входит 16 управляемых ракет дальностью до 12 км, боевая машина способна обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа.

Ранее, 4 января, начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил разведывательный беспилотник «Фурия» украинской армии в районе Коломичихи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».