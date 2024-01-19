Реклама
Прямой эфир
Мир
Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –2 градусов 19 января
Интернет и технологии
Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров
Общество
Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
Общество
Городские службы зафиксировали около 12 см снега в нескольких округах Москвы
Мир
В США утвердили проект финансирования федеральных ведомств до начала марта
Происшествия
В Каспийске погибла женщина после падения с седьмого этажа дома
Экономика
Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Общество
Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила награду от Минобороны РФ
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Сюжет:

Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 19 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что расчеты зенитного ракетного соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство вблизи линии боевого соприкосновения. Для развертывания пусковой установки на огневой позиции и захвата цели экипажу необходимо не более двух минут. На счету зенитчиков группировки войск «Восток» сотни сбитых воздушных целей противника.

Расчет ЗРК «Тор-М2» под руководством командира боевой машины с позывным Хосе за последние две недели уничтожил несколько ударных и разведывательных дронов ВСУ, а также перехватил и ликвидировал в воздухе более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ольха», выпущенных украинскими боевиками по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам как по ударным, так и по разведывательным. Можем работать по снарядам РСЗО, таким как «Ольха», «Град». Отработали по четырем снарядам РСЗО, тем самым спасли много жизней», — сказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Хосе.

Как указали в Минобороны, в арсенал ЗРК «Тор-М2» входит 16 управляемых ракет дальностью до 12 км, боевая машина способна обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа.

Лазерный пристрел: перспективные ЗРК получат новые системы защиты
Чем оснастят зенитные комплексы, которые придут на смену «Торам» и «Стрелам-10»

Ранее, 4 января, начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил разведывательный беспилотник «Фурия» украинской армии в районе Коломичихи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024