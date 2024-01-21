Российские военные пресекли пять попыток ВСУ усилить передовые позиции
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 21 января сообщил, что российские военные пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении.
«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Константиновки, а также пресечены пять попыток усиления противником передовых позиций», — приводит его слова «Интерфакс».
Как отметил Гордеев, потери ВСУ составили до 95 боевиков.
Ранее, 19 января, Минобороны РФ сообщило, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и реактивные снаряды ВСУ на южнодонецком направлении.
17 января Гордеев заявил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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