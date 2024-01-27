Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области

Вооруженные силы (ВС) России поразили в Черкасской области Украины зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских вооруженных сил. Об этом в субботу, 27 января, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме ЗРК С-300, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ также поражены склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 102 районах.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ за сутки отразили 13 атак ВСУ на четырех направлениях: на купянском было отражено пять атак, на краснолиманском — две атаки, на донецком — две атаки и на южнодонецком — четыре атаки противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области», — сообщили в ведомстве о результатах работы ПВО за прошедшие сутки.

Ранее, 24 января, Министерство обороны РФ впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, добавили в ведомстве.

В декабре ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Также сообщалось о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов и авиационных боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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