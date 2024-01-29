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ВС РФ отразили за сутки шесть атак ВСУ у Белгоровки и Переездного в ДНР

МО: войска РФ отразили за сутки шесть атак ВСУ у Белгоровки и Переездного в ДНР
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белгоровка и Переездное Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Кроме того, армия РФ с помощью артиллерии нанесла огневое поражение ВСУ у Клещеевки и Красного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Минобороны отметили, что российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живую силу и военную технику в 109 районах.

Помимо этого, военные РФ освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Российская армия также улучшила свое положение по переднему краю на краснолиманском направлении.

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Накануне, 28 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов и горючего для военной техники украинских силовиков в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки было перехвачено 28 украинских беспилотников, а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган».

В тот день армия России также уничтожила пункт управления ВСУ с использованием «Орлана» на купянском направлении. После передачи расчетам самоходных гаубиц «Мста-С» координат дислокации пункта управления батальона механизированной бригады украинской армии российская артиллерия поразила цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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