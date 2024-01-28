ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»

Армия России (ВС РФ) уничтожила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотника «Орлан» на купянском направлении. Об этом сообщает 28 января Министерство обороны РФ.

Расчеты беспилотной авиации Западной группировки войск помогли российским военнослужащим навести огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ благодаря дронам с лазерным наведением цели. После того, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) передали расчетам самоходных гаубиц «Мста-С» координаты дислокации пункта управления батальона механизированной бригады украинской армии, российская артиллерия поразила цель.

«Наши «птички» оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас «Краснополь». Поразили цель с первого выстрела», ― цитирует «РИА Новости» командира расчета БПЛА «Орлан» с позывным Глаз.

Ранее, 24 января, Минобороны РФ показало новейшие разведывательные беспилотные летальные аппараты «Суперкам» группировки войск «Восток». Отмечается, что они осуществляют круглосуточное дежурство над позициями ВСУ.

18 января военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи, однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Он отметил, что ударные дроны, такие как «Ланцет», крайне сложно перехватить.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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