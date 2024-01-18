Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Мир
Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
СМИ узнали о планах НАТО мобилизовать около 90 тыс. солдат для учений по сдерживанию РФ
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Сюжет:

Военный эксперт сравнил западные и российские беспилотники

Военный эксперт Дандыкин: Россия обогнала соперников в создании беспилотников
0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи. Однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в четверг, 18 января.

Он отметил, что ударные дроны, такие как «Ланцет», крайне сложно перехватить.

«Все беспилотники, в принципе, устроены по одному типу. И у нас, и у них есть свои базы, системы управления. Есть разные типы беспилотников по задачам: разведывательные, ударные. Есть камикадзе. У нас появляются беспилотники тяжелого и среднего класса, скоро будет ударный беспилотник «Охотник», который может работать и самостоятельно, и в паре с истребителями», — рассказал военный в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Дандыкина, России удалось за два года не просто догнать своих соперников в разработке и создании беспилотников, а превзойти их в ряде направлений.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник украинской армии в Московской области и один в Ленинградской, передает RT.

Также 18 января средства ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано, передает НСН.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024