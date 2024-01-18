Военный эксперт сравнил западные и российские беспилотники

Если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи. Однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в четверг, 18 января.

Он отметил, что ударные дроны, такие как «Ланцет», крайне сложно перехватить.

«Все беспилотники, в принципе, устроены по одному типу. И у нас, и у них есть свои базы, системы управления. Есть разные типы беспилотников по задачам: разведывательные, ударные. Есть камикадзе. У нас появляются беспилотники тяжелого и среднего класса, скоро будет ударный беспилотник «Охотник», который может работать и самостоятельно, и в паре с истребителями», — рассказал военный в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Дандыкина, России удалось за два года не просто догнать своих соперников в разработке и создании беспилотников, а превзойти их в ряде направлений.

Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник украинской армии в Московской области и один в Ленинградской, передает RT.

Также 18 января средства ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано, передает НСН.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.