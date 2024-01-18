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Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московской области и один — в Ленинградской. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка ВСУ совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа была пресечена около 01:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день средства ПВО в городском округе Подольск отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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