Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московской области и один — в Ленинградской. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка ВСУ совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа была пресечена около 01:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день средства ПВО в городском округе Подольск отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.