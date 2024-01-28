Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне
Армия
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Общество
Гендиректор «Известий» Тюлин назвал преступлением нападение на журналистку
Общество
Возгорание в Театре сатиры в Москве ликвидировали
Общество
«Без этого праздника не было бы ни города, ни нас»
Политика
«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии
Политика
«Это в характере нашего народа — в трудный момент подставлять плечо стране»
Общество
Минтрудный выбор: семейную и соцполитику предложили объединить в одном министерстве
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ
Сюжет:

ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники украинских силовиков в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны 28 января.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях», — указали там.

Кроме того, за сутки уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган».

Помимо этого на запорожском направлении было нанесено огневое поражение живой силе 65-й,118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 70 солдат убитыми и ранеными, а также лишился двух БМП, четырех автомобилей и одной гаубицы Д-30.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее в этот день ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с использованием беспилотника «Орлан» на купянском направлении. После передачи расчетам самоходных гаубиц «Мста-С» координат дислокации пункта управления батальона механизированной бригады украинской армии российская артиллерия поразила цель.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Как доложил передовой авиационный наводчик, все указанные цели были успешно поражены.

Ранее, 23 января, экипажи штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024