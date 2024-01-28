ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Российские силы поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники украинских силовиков в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны 28 января.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях», — указали там.

Кроме того, за сутки уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган».

Помимо этого на запорожском направлении было нанесено огневое поражение живой силе 65-й,118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 70 солдат убитыми и ранеными, а также лишился двух БМП, четырех автомобилей и одной гаубицы Д-30.

Ранее в этот день ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с использованием беспилотника «Орлан» на купянском направлении. После передачи расчетам самоходных гаубиц «Мста-С» координат дислокации пункта управления батальона механизированной бригады украинской армии российская артиллерия поразила цель.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Как доложил передовой авиационный наводчик, все указанные цели были успешно поражены.

Ранее, 23 января, экипажи штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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