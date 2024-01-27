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Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника в зоне спецоперации на Украине. Кадрами боевой работы российских летчиков на донецком направлении поделились 27 января в Минобороны России.

«После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника», — рассказал летчик Су-25 с позывным Трактор.

После поражения целей экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые пушки и вернулись на аэродром. Как доложил передовой авиационный наводчик (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.

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Ранее, 23 января, экипажи штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8.

12 января Минобороны показало, как штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ на донецком направлении. По словам летчика с позывным Беркут, задача была выполнена с помощью пуска неуправляемых авиационных ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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