Штурмовики Су-25 ВКС РФ разгромили опорпункт ВСУ на донецком направлении
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по опорному пункту подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Минобороны РФ 12 января показало видео боевого вылета самолета.
«Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены, задачу выполнили», — доложил летчик Су-25 с позывным Беркут.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены, полет прошел штатно.
3 января Минобороны РФ показало, как экипажи штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации (СВО) поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении. Атака по цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м.
1 января экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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