МО показало парную боевую работу штурмовиков Су-25 на краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 1 января показало парный боевой вылет.

Как рассказал пилот Су-25 с позывным Малой, экипажи штурмовиков выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника, однако это не помешало выполнить поставленную боевую задачу с хорошим качеством.

«По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены. После пуска неуправляемых авиационных ракет выполнили противоракетный маневр. Далее выполнили боевое маневрирования. Вернулись на аэродром посадки. Поставленные боевые цели были выполнены. Победа будет за нами!» — доложил Малой.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, добавили в Минобороны.

30 декабря военное ведомство показало, как экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил России поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Атака проводилась с кабрированием на минимальной высоте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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