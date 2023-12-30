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Штурмовики Су-25 поразили опорпункты и живую силу ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) России поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Минобороны РФ 30 декабря показало, как проводилась атака с кабрированием на минимальной высоте.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника, выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи, пуск неуправляемых авиационных ракет. Цели уничтожены, выполнили возврат на аэродром, заход на посадку, посадку», — рассказал летчик Су-25 с позывным Шершень.

Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м.

Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, добавили в военном ведомстве.

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1 декабря Минобороны сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Результатом этой атаки стала ликвидация замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.

29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении. В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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