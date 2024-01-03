Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и боевиков ВСУ на донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 3 января, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м.

По данным ведомства, полет прошел в штатном режиме, все указанные цели были успешно поражены.

После достижения цели экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника, выполнили запуск заблаговременно, выход в район выполнения задачи, отработали по цели. Выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, зашли на посадку, выполнили посадку», — рассказал летчик Су-25 с позывным Шершень.

Ранее, 1 января, экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте.

30 декабря военное ведомство показало, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении. Атака проводилась с кабрированием на минимальной высоте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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