Экипажи штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте разгромили бронетехнику ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 23 января показало видео парного боевого вылета.
Экипажи Су-25 выполнили парный взлет с аэродрома, достигли точки маневрирования, после чего выполнили пуск ракет. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте.
«Выполнив подлет к точке маневрирования, совершили маневр нанесения авиационного удара с дальнейшим уходом под нижнюю зону действия ПВО противника. Удар нанесли вовремя, враг не мешал», — рассказал летчик самолета Су-25.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования, добавили в оборонном ведомстве.
12 января Минобороны показало, как штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ на донецком направлении. По словам летчика с позывным Беркут, задача была выполнена с помощью пуска неуправляемых авиационных ракет.
3 января Минобороны РФ показало, как экипажи штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации (СВО) поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении. Атака по цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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