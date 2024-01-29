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Политолог усомнился в возможности проведения США тайной операции против Ирана

Политолог Дудаков: у США нет возможностей нанести открытый удар по Ирану
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Фото: Global Look Press/Planetpix/Capt. Robyn Haake
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Администрация президента США Джо Байдена вряд ли пойдет на проведение серьезных операций против Ирана, ввиду ограниченных возможностей. Такое мнение в беседе с «Известиями» 29 января выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что руководство США рассматривает различные варианты реагирования на атаку на американскую базу на Ближнем Востоке, не исключая в том числе возможности проведения секретной операции, в ходе которой Вашингтон нанесет прямой удар по Тегерану, не заявляя об этом открыто.

«Сценарий про атаку по Ирану — это один из возможных путей, которые сейчас в администрации Байдена рассматриваются. Речь идет не о каком-то полноценном ракетном ударе, а, скорее, некой диверсионной операции внутри Ирана, которую будут проводить спецслужбы, либо какие-то проамериканские силы, от которых Америка может как бы отгородиться. В любом случае это будет, конечно, серьезная эскалация. Я сильно сомневаюсь, что администрация Байдена сегодня решится на это пойти. У них инструментарий довольно ограниченный сейчас, поэтому Штаты могут ужесточить какие-нибудь санкции против Ирана», — считает Дудаков.

При этом санкционный режим в отношении Ирана и так не работает, а любые перебои с поставкой иранской нефти на мировой рынок приведут к нефтяному шоку, что будет иметь негативные последствия для самих Штатов, отметил американист.

Более вероятным Дудаков назвал то, что США просто нанесут удары по проиранским силам в Ираке и в Сирии, что уже также происходило.

«Это самый вероятный сценарий, но какой-то деэскалации ждать не стоит. Противостояние будет продолжаться и дальше. А позиция Ирана и проиранских сил в том, что они постепенно будут выдавливать американцев из Ирака и Сирии, заставляя их рано или поздно вывести свои войска и закрыть базы», — указал политолог.

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Нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе произошло 28 января. В результате трое американских военнослужащих были убиты, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что число раненых достигло 36 человек. После этого сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США нанести удары по важным целям внутри Ирана. К этому же призвал и сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Комментируя эти призывы, американский журналист Такер Карлсон назвал Грэма и Корнина «чертовыми сумасшедшими».

Также в тот день Байден заявил, что в ударе по американской базе виновны радикальные группировки, поддерживаемые Ираном и действующие на территории Ирака и Сирии. Он пообещал найти нападавших и дать им соответствующий ответ.

11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с октября 2023 года число атак на американские военные базы в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии. Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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