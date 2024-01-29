Журналист Карлсон назвал призвавших атаковать Иран сенаторов США сумасшедшими

Американский журналист Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов от штатов Южная Каролина и Техас Линдси Грэма и Джона Корнина, призвавших Вашингтон ударить по Ирану в ответ на атаку военной базы США.

Нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе произошло 28 января. В результате трое американских военнослужащих были убиты, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что число раненых достигло 36 человек. После этого Грэм призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по важным целям внутри Ирана. К этому же призвал и Корнин.

«Чертовы сумасшедшие», — прокомментировал Карлосон эти призывы в своем аккаунте в соцсети X (бывш.Twitter) 28 января.

В тот же день Байден назвал виновниками удара по американской базе поддерживаемые Ираном радикальные группировки, действующие в Ираке и Сирии. В своем заявлении по этому поводу глава Белого дома пообещал найти нападавших и дать им соответствующий ответ.

Тогда же политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» указал на то, что гибель американских солдат на военной базе на иорданской границе — на руках американского президента. Он отметил, что Соединенным Штатам Америки необходимо уйти с Ближнего Востока.

Ранее, 11 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль. Комментируя происходящее, посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в конце октября прошлого года в интервью «Известиям» отметил что эти атаки осуществляет шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.