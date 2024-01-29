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СМИ узнали о возможности проведения США тайной операции против Ирана

Bloomberg: Вашингтон может провести тайную операцию против Тегерана
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Фото: Global Look Press/ Staff Sgt. Miguel Pena
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Руководство США рассматривает различные варианты реагирования на атаку на американскую базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключая возможности проведения секретной операции против Ирана. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, человек, знакомый с позицией США, сказал, что удар по американской базе на сирийско-иорданской границе, скорее всего, «вызовет более решительную реакцию, чем всё то, что США предпринимали до этого.

«Одна из возможностей — это тайные действия, в ходе которых США нанесут удар по Ирану, не заявляя об этом открыто, но тем не менее посылая четкий сигнал», — передает агентство. При этом эксперты считают, что об участии в вероятной военной кампании Вашингтон заявлять не будет, поскольку это может обернуться началом прямого противостояния с Тегераном, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, администрация американского лидера Джо Байдена «также может атаковать иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году», указывается в статье.

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Нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе произошло 28 января. В результате трое американских военнослужащих были убиты, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что число раненых достигло 36 человек. После этого сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США нанести удары по важным целям внутри Ирана. К этому же призвал и сенатор от штата Техас Джон Корнин. Комментируя эти призывы, американский журналист Такер Карлсон назвал Грэма и Корнина «чертовыми сумасшедшими».

В тот же день президент США заявил, что в ударе по американской базе виновны радикальные группировки, поддерживаемые Ираном и действующие на территории Ирака и Сирии. Он пообещал найти нападавших и дать им соответствующий ответ.

Между тем политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в интервью «Известиям» сказал, что гибель американских солдат на военной базе на иорданской границе — на руках американского президента. Он считает, что Соединенным Штатам Америки необходимо уйти с Ближнего Востока. Вароли указал на то, что уже более 30 лет Ближний Восток является местом для испытания американского оружия, «живым полигоном для военных». За это время США уничтожили миллионы мусульман, но никто на это не обращает внимания, отметил он.

Ранее в том же месяце пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с октября прошлого года число атак на американские военные базы в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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