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Байден пообещал дать ответ напавшим на американскую базу радикалам

Reuters: 34 военных США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дрона
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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Трое военнослужащих США были убиты и десятки могут быть ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на американские войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы. Как заявили в воскресенье президент Джо Байден и официальные лица США, нападавшие будут найдены и получат соответствующий ответ на свои действия.

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как всё больше людей будут обращаться за медпомощью, согласно заявлению Центрального командования США. Восемь сотрудников были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи более высокого уровня, их состояние стабильное», — сообщило 28 января Reuters.

Предполагается, что у них могут быть черепно-мозговые травмы.

«Хотя мы еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Не сомневайтесь, мы привлечем всех виновных к ответственности в любое время и любым способом по нашему выбору», — сказано в заявлении главы Белого дома.

Позже Байден попросил почтить минутой молчания память троих убитых военнослужащих во время предвыборного мероприятия в Южной Каролине, пообещав ответить обидчикам.

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Атака БПЛА на базу США в Иордании произошла в тот же день. Сообщалось, что в результате удара погибли трое военнослужащих, раненых тогда числилось 25.

Позднее министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление о том, что военная база Соединенных Штатов была атакована на территории королевства. По его словам, она находится за пределами границ Иордании.

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