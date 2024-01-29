The Washington Post сообщила об отчаянии Украины из-за сокращения помощи Запада

Властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне сокращения помощи Запада и усталости от конфликта. Об этом 29 января пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине», — указывает журналист.

По его мнению, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнеры упустили нужный момент и не поставили украинской стороне необходимую помощь.

«США и их партнеры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект. <...> К тому времени <...> Россия уже выстроила оборону, <...> лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли», — приводит Тарур отрывок из новой книги международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

По мнению обозревателя The Washington Post, теперь же речь о наступательных действиях Киева уже не идет, поскольку западные партнеры сократили объемы военной поддержки.

Автор напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам в конце 2023 года, в рамках которой он просил поддержки «на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева».

«На данный момент всё указывает на то, что у нас, возможно, будет меньше [помощи], чем в прошлом году, когда не удалось преуспеть в контрнаступлении. Если будет еще меньше [помощи], то план понятен: это оборона», — приводит обозреватель слова украинского депутата Романа Костенко.

Журналист также отмечает, что существует опасность дальнейшего сокращения поддержки Украины со стороны Штатов в случае возвращения на пост президента экс-лидера страны Дональда Трампа.

В связи с этим, по данным издания, администрация действующего главы американского государства Джо Байдена пытается в тесном сотрудничестве с властями Евросоюза (ЕС) успеть до истечения срока его полномочий принять новый долгосрочный план по поддержке Киева, представить который планируется весной.

Отмечается, что в него должны войти положения по экономической поддержке, помощи в области безопасности, а также по интеграции Украины в европейский альянс и НАТО. При этом широкий ряд республиканцев в конгрессе США высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи, напоминает Тарур.

Ранее, 25 января, помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина должна начать платить сама за себя. Он указал, что Вашингтон не может постоянно оплачивать расходы киевских властей.

23 января глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

До этого, 16 января, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой законодательный орган не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. Позднее, 10 декабря, в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.