Украина должна начать платить сама за себя. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего выступления на мероприятии в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла.

По его словам, это необходимо, так как Соединенные Штаты не могут постоянно оплачивать расходы киевских властей.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

При этом О'Брайен в ходе выступления заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Москвы, тем самым будет пытаться добиться лишения ее доступа к ключевых компонентам для производства вооружений.

Кроме того, помощник госсекретаря США указал, что сейчас НАТО якобы «окрепло» и стало сильней. По его словам, мир становится якобы безопаснее, поддерживая украинскую сторону.

Ранее, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.