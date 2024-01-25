Реклама
Прямой эфир
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля
Происшествия
Летевший в Мурманск борт Smartavia вернулся в Петербург из-за неисправности
Авто
АвтоВАЗ выпустит Lada Aura в версии для такси
Экономика
Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Недвижимость
Аренда квартир в России подорожала за год на 18–24%
Происшествия
Лифт с пассажирами рухнул в шахту в Нижневартовске
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае
Общество
День базовых секторов промышленности проходит на выставке «Россия»
Мир
Лаврентьев сообщил об участии террористов из Сирии на стороне Киева
Сюжет:

Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя

Помощник госсекретаря США О'Брайен: Украина должна начать платить сама за себя
0
Фото: TASS/IMAGO/Rod Lamkey/CNP/MediaPunch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина должна начать платить сама за себя. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего выступления на мероприятии в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла.

По его словам, это необходимо, так как Соединенные Штаты не могут постоянно оплачивать расходы киевских властей.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

При этом О'Брайен в ходе выступления заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Москвы, тем самым будет пытаться добиться лишения ее доступа к ключевых компонентам для производства вооружений.

Кроме того, помощник госсекретаря США указал, что сейчас НАТО якобы «окрепло» и стало сильней. По его словам, мир становится якобы безопаснее, поддерживая украинскую сторону.

Зашли в тупик: в США не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву
Республиканцы связали вопрос поддержки Украины с темой противодействия нелегальной миграции в США

Ранее, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024