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Байден снова потерялся в пространстве после выступления в Южной Каролине

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение визита в Южную Каролину снова растерялся в зале, полном сторонников. 28 января он спустился с кафедры афроамериканской баптистской церкви Святого Иоанна в городе Колумбия и не смог сориентироваться, куда идти.

Байден пробыл в Южной Каролине с двухдневным визитом, поскольку здесь 3 февраля демократы проведут свои первые в стране праймериз. Визит президента в церковь начался с воскресной службы, в конце которой он выступил с кафедры.

«В своей жизни я старался следовать за верой. Вот, что я узнал: мы все несовершенные существа. Мы не знаем, куда вера приведет нас, но мы можем сделать всё возможное, чтобы искать свет, надежду и любовь. Там, откуда я родом, это и есть сила веры», ― цитирует Байдена агентство Reuters.

После выступления американский лидер спустился с кафедры, передал помощнику папку и остановился в нерешительности. С растерянным видом он озирался по сторонам, после чего замер, будто слушая спикера.

Из церкви делегация с американским лидером отправилась на банкет в баптистской церкви Нью-Брукленда, где Байден поблагодарил афроамериканцев за поддержку. Одна из присутствовавших на приеме женщин крикнула Байдену: «Эй, дядя Джо! Давайте еще четыре года [президентства]».

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27 января в Южной Каролине на предвыборном ужине Байден построил речь на контрасте между достижениями своего президентства и провалами предшественника Дональда Трампа. Он критиковал, высмеивал и называл Трампа неудачником.

При этом 25 января выступление Байдена в штате Висконсин прошло не так воинственно: он привычно повеселил слушателей оговорками, некоторые из которых вовремя распознавал.

22 января в Белом доме американский президент перепутал двух министров своего правительства. Это произошло буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов в отличном ментальном здоровье главы Белого дома.

В тот же день 45-й президент страны Дональд Трамп сравнил действующего американского лидера с десятью худшими президентами в истории государства, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Он добавил, что действующие власти США либо глупые люди, либо «люди, которые ненавидят нашу страну».

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