Байден в Висконсине раскритиковал Трампа и многократно оговорился

Американский президент Джо Байден подверг критике своего соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа и его инфраструктурный подход во время визита в критически в штат Висконсин в четверг, 25 января. Кроме того, кандидат на второй президентский срок привычно повеселил слушателей оговорками, некоторые из которых вовремя распознавал.

«Итак, мой профессор.... э, ну, я не буду говорить сейчас о моем профессоре. Слушайте, мой предшественник пошел иным курсом: просачивающаяся экономика, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, увеличение дефицита бюджета», — начал Байден часть речи, посвященной экономическим мерам своей администрации.

Американский лидер перепутал схожие по звучанию слова профессор (англ. professor) и предшественник (predecessor), но вовремя это осознал и обернул в шутку, как уже делал не раз. Еще одним сложным моментом выступления стали слова рецессия и пандемия. Тут Байден тоже спохватился на оговорке в момент речи и исправился.

«Мы понимаем, что...слушайте, мы,... Вот знаете, у нас сейчас, раньше — до рецессии, до пандемии, у нас в Америке было около 700 миллиардеров. Сейчас их тысяча. Вы знаете, какая у них средняя ставка налога? Восемь процентов. Поднимите руку, если вы хотите обменять свою ставку налога сейчас на 8%», — завершил свою мысль глава Белого дома.

22 января в Белом доме американский президент перепутал двух министров своего правительства. Это произошло буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов в отличном ментальном здоровье главы Белого дома.

Американский президент Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, путает людей, забывает имена и названия, спотыкается, падает или ведет себя слишком странно для верховного главнокомандующего страны. В последнее время журналисты подсчитали, что Байден за время своего президентства провел 418 дней (39% президентского срока) в отпуске. В канун Нового года глава Белого дома отдыхал с семьей на Виргинских островах. Более того, после авиаударов США по Йемену 12 января чета Байденов отправилась отдыхать на выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Есть предположение, что долговременное отсутствие Байдена гарантирует минимум конфузов и нелепых ситуаций с его участием. В конце 2023 года таких ситуаций было немало.

4 декабря Newsweek рассказал, как Байден в очередной раз создал повод для шуток в соцсетях из-за совершенной оговорки в ходе недавней церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Он неправильно произнес ее название, переименовав в созвучное слово enemy, что означает «враг».

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.