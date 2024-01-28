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Байден высмеял растерянность Трампа и обозвал его неудачником

Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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Американский президент Джо Байден выступил с речью в Южной Каролине на предвыборном ужине в субботу, 27 января. Свое выступление он построил на контрасте между достижениями своего президентства и провалами предшественника Дональда Трампа, которого Байден критиковал, высмеивал и называл неудачником.

«Правда в том, что меня бы здесь не было без избирателей-демократов Южной Каролины, и это факт. Вы — причина, по которой я стал президентом. И именно вы являетесь причиной того, что Дональд Трамп стал потерпевшим поражение бывшим президентом. Вы — причина, по которой Дональд Трамп — неудачник, и вы — причина, по которой мы победим и победим его снова»», — цитирует действующего главу Белого дома газета Politico.

Субботняя речь Байдена также содержала некоторые из самых резких нападок на состояние здоровья Трампа. 81-летний Байден напомнил о недавней ошибке 77-летнего конкурента в ходе предвыборной кампании.

«Кстати, вы заметили, что в последнее время он немного сбит с толку? Он, очевидно, не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси», — сказал он.

В дополнение к критике прошлых комментариев Трампа о ветеранах Второй мировой войны он заявил, что как главнокомандующий смотрит на ветеранов совершенно иначе.

«Подумайте об этом, особенно здесь, в Южной Каролине. Гордое военное государство. Дональд Трамп, когда он был главнокомандующим, отказался посетить американское кладбище павших американских солдат под Парижем. И называл этих героев, цитирую, «молокососами и неудачниками. <…> Единственный неудачник, которого я вижу, — это Дональд Трамп», — повторил Байден в ходе трансляции C-SPAN.

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При этом 25 января выступление Байдена в штате Висконсин, где он привычно подверг критике своего соперника по предвыборной гонке, прошло уже с ошибками самого действующего президента. Он привычно повеселил слушателей оговорками, некоторые из которых вовремя распознавал.

22 января в Белом доме американский президент перепутал двух министров своего правительства. Это произошло буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов в отличном ментальном здоровье главы Белого дома.

В тот же день 45-й президент страны Дональд Трамп сравнил действующего американского лидера с десятью худшими президентами в истории государства, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Он добавил, что действующие власти США — либо глупые люди, либо «люди, которые ненавидят нашу страну».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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