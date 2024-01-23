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Трамп сравнил Байдена с десятью худшими президентами в истории США

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Экс-глава США и кандидат в президенты страны Дональд Трамп сравнил действующего американского лидера Джо Байдена с десятью худшими президентами в истории государства. Такое мнение Трамп высказал во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир накануне, 22 января.

«Если вы выберете десять худших президентов в истории нашей страны, подумаете о десяти худших и сложите разрушения, которые они нанесли США, они будут далеки от того, что сделал Байден. Посмотрите на позор в Афганистане, худший момент в истории, <...> посмотрите на границу, <...>, мы позволяем приезжать в нашу страну со всего мира», — сказал Трамп в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube.

Также он указал, что действующие власти США — либо глупые люди, либо «люди, которые ненавидят нашу страну».

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В этот же день Джо Байден перепутал двух министров своего правительства во время телевизионного выступления в Белом доме. Очередной конфуз президента произошел через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан–Пьер выступила в защиту остроты ума и достижений американского лидера.

Ранее, 12 января, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США на фоне ударов Штатов по Йемену. Он также отметил, что в настоящее время Белый дом выделяет больше ресурсов на участие в вооруженных конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене, вместо того чтобы решить проблемы с защитой границ на юге страны.

В последнее время журналисты подсчитали, что Байден за время своего президентства провел 418 дней (39% президентского срока) в отпуске. В канун Нового года глава Белого дома отдыхал с семьей на Виргинских островах. Более того, после авиаударов США по Йемену 12 января чета Байденов отправилась отдыхать на выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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