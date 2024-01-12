Реклама
Прямой эфир
Общество
Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
Мир
Старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км
Мир
Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Экономика
ЛУКОЙЛ сообщил о приостановке работы на нижегородском заводе
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
На теле погибшей в Кемере россиянки не обнаружили следов насилия
Общество
Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России
Мир
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен
Страна
Две купели организуют в Чите на Крещение
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Политика
Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Общество
Матвиенко наградила журналистов за лучшее освещение парламентской деятельности

Трамп назвал Байдена худшим президентом США на фоне ударов по Йемену

Трамп: Джо Байден — худший президент в истории США
0
Фото: Global Look Press/Erin Schaff
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за нанесение ударов по хуситам в Йемене. Соответствующее заявление сторонник Республиканской партии опубликовал в своем профиле в социальной сети X (ранее — Twitter) 12 января.

«Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку, а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, ведет войну со своего ноутбука в больничной палате», — написал бывший президент.

Кроме того, политик обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин был в составе военного формирования, которое, по словам Трампа, «сдалось в Афганистане». Экс-президент подчеркнул, что после произошедшего никто не был уволен и привлечен к ответственности.

Также он отметил, что в настоящее время Белый дом выделяет больше ресурсов на участие в вооруженных конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене, вместо того чтобы решить проблемы с защитой границ на юге страны.

«Джо Байден — худший президент в истории США!» — заключил Трамп.

На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов
Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.

Накануне, 11 января, американский журналист и расследователь Сейлор Херш также отметил, что данный момент Штаты втянуты в украинский и палестино-израильский вооруженные конфликты. Также он назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена, за которую демократам придется заплатить высокую цену на предстоящих выборах президента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024