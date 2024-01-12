Трамп назвал Байдена худшим президентом США на фоне ударов по Йемену

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за нанесение ударов по хуситам в Йемене. Соответствующее заявление сторонник Республиканской партии опубликовал в своем профиле в социальной сети X (ранее — Twitter) 12 января.

«Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку, а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, ведет войну со своего ноутбука в больничной палате», — написал бывший президент.

Кроме того, политик обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин был в составе военного формирования, которое, по словам Трампа, «сдалось в Афганистане». Экс-президент подчеркнул, что после произошедшего никто не был уволен и привлечен к ответственности.

Также он отметил, что в настоящее время Белый дом выделяет больше ресурсов на участие в вооруженных конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене, вместо того чтобы решить проблемы с защитой границ на юге страны.

«Джо Байден — худший президент в истории США!» — заключил Трамп.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.

Накануне, 11 января, американский журналист и расследователь Сейлор Херш также отметил, что данный момент Штаты втянуты в украинский и палестино-израильский вооруженные конфликты. Также он назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена, за которую демократам придется заплатить высокую цену на предстоящих выборах президента.