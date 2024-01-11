Херш назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена

На данный момент США являются участником сразу нескольких вооруженных конфликтов и ведут холодную войну с Россией и Китаем, что негативно скажется на результатах выборов президента США для Джо Байдена. Об этом 11 января в своей статье заявил американский журналист и расследователь Сеймур Херш.

«В настоящее время США участвуют в двух военных операциях, поставляя оружие, финансирование и консультации Украине и Израилю. И, похоже, ведут долгосрочную холодную войну с Россией и Китаем. <...> Это проигрышная политика, за которую Байден и демократы дорого заплатят на предстоящих выборах», — утверждает журналист.

Также он отмечает, что США всё больше погружаются в конфликт в Красном море, который скоро, по мнению расследователя, может стать «горячей войной».

Помимо этого, журналист пишет о негативных для США последствиях тайной госпитализации главы минобороны Ллойда Остина. Отставной офицер, ранее служивший в Пентагоне, рассказал журналисту, что в первую неделю января американский эсминец USS Laboon, патрулирующий Красное море, подвергся атаке со стороны беспилотника йеменских хуситов, который был вооружен ракетой. Капитан судна отдал приказ уничтожить беспилотник и попросил дать ему полномочия проследовать к месту запуска аппарата, чтобы нанести удар по военному объекту на берегу Йемена. Однако, констатирует офицер, «просить было некого», так как вопрос такого уровня мог решить только Остин после согласования с Белым домом.

В то же время президент Байден, как пишет Херш, находился на Виргинских островах в отпуске со своей семьей. Также в отпуске была и заместитель Остина Кэтлин Хикс, которая не знала о госпитализации руководителя, и срочно приняла управление Пентагоном с пляжа в Пуэрто-Рико без ведома президента.

«Президентам, как и генералам, нужны отпуска, но, возможно, Байдену пора пригласить министра на обед и узнать, что бы он сделал для урегулирования продолжающихся войн, стоящих перед Америкой и ее союзниками», — говорит Херш.

Расследователь считает, что попытка Белого дома и Ллойда Остина замолчать ситуацию — грубая ошибка. Он как бывший пресс-секретарь одного из сенаторов рекомендовал бы министру поскорее провести пресс-конференцию, чтобы рассказать подробности своего отсутствия лично. Однако журналист уверен, что нет «ни малейшего шанса», что Остин расскажет что-то новое.

1 января министра обороны США Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и также упрекнул Остина в халатности, указав, что даже Байден не знал о случившемся.